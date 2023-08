Les 5 meilleures applications Android et iOS de la semaine testées et approuvées

C'est parti pour un nouveau top 5 des applications de la semaine. Chaque week-end, on vous recommande des applications Android et iOS récentes à installer sur votre smartphone ou iPhone les yeux fermés.

Ce top 5 n'est pas comme nos sélections d'applications gratuites que l'on vous propose deux fois par semaine. Ici, on installe les applications sur nos propres smartphones et on les teste. On vérifie s'il n'y a pas trop d'achats in-app, de pubs et si les applications respectent plus ou moins vos données personnelles.

On essaie de sélectionner des applications utiles, que ce soit pour la productivité, la personnalisation de votre interface ou le bien-être numérique. Et, notre top 5 inclut toujours au moins un jeu mobile. Les applications peuvent être gratuites ou payantes, avec ou sans abonnement. Mais, ce sera toujours indiqué!

Retrouvez les applications du mois de juillet dénichées par la communauté nextpit (merci Luna)

Maître du relooking (Android)

Il n’y a rien de tel que d’emménager dans une toute nouvelle maison avec des idées pour décorer cet espace de vie selon vos préférences personnelles. Dans cet esprit, la transformation numérique d’une maison virtuelle n’est pas seulement bon marché, elle est gratuite ! Et amusant! Qui aurait pensé? Makeover Master se présente comme un jeu de conception de maison qui comporte des éléments d'un jeu de match-trois.

L'idée principale de ce jeu est de résoudre des énigmes. Chaque puzzle que vous résolvez vous permettra de débloquer des décorations supplémentaires qui pourront être utilisées pour embellir votre maison virtuelle selon vos goûts. Bien sûr, la décoration de la maison ne fait pas tout, puisqu’il existe également différentes façons de concevoir votre maison !

Il existe différents domaines à embellir, alors prenez votre temps. / © Maître du Relooking

Prix ​​: Gratuit / Publicité : Oui / Achats intégrés : Oui / Compte requis : Non

Si vous souhaitez progresser plus rapidement, il existe le modèle habituel "Pay to Progress", dans lequel vous déboursez de l'argent réel pour acheter une balle dans le bras proverbial et obtenir de jolis objets. En gros, si la patience est l'une de vos vertus, vous pouvez toujours vous en sortir, mais pensez au temps que vous y consacreriez ! Dans l’ensemble, cela peut être une distraction amusante de votre vie quotidienne et même quelque peu thérapeutique. Si vous ne pouvez pas avoir de belles choses dans votre maison dans la vraie vie, bon sang, vous pouvez les avoir dans votre maison virtuelle !

En fonction du niveau auquel vous vous trouvez, vous pouvez sélectionner des boosters avant le début du niveau pour vous aider à prendre l'avantage ou à vous sortir d'une situation difficile. Inutile de dire que la plupart d’entre nous ont été exposés à des matchs de match trois, et cela devrait être facile. J'aurais aimé voir la possibilité de choisir votre personnage dans un premier temps au lieu de m'en tenir uniquement au protagoniste à tête de carotte.

Le plateau du puzzle change de temps en temps pour plus de complexité. / © Maître du Relooking

Téléchargez Makeover Master depuis le Google Play Store

Conscient : pleine conscience et bien-être (Android et iOS)

Soyons réalistes, le monde ne s’améliore pas de nos jours et le type de médias consommés par notre jeune génération devient de plus en plus violent et déformé par rapport à il y a quelques décennies à peine. En fait, les problèmes de santé mentale sont devenus un problème majeur dans de nombreux pays du monde et touchent toutes les couches de la société. Aware est une application de pleine conscience et de bien-être qui espère apporter un peu de bon sens dans la vie folle des gens et peut être spécialement adaptée aux besoins de l'utilisateur.

Même si je ne pense pas être trop stressé au travail (Nextpit est un endroit agréable où travailler, les gens sont formidables, tout comme notre chien résident !), avoir utilisé Aware a quand même fait de moi une meilleure personne car cela m'a aidé. Je garde ma langue plutôt acérée sous contrôle parfois lorsque je voulais faire une remarque sarcastique mais que j'étais en mesure de m'en empêcher.

Respirez doucement et pensez mieux à vous aimer davantage avec Aware. / © nextpit

Prix ​​: Gratuit / Annonces : Aucune / Achats intégrés : Aucun / Compte requis : Non

Vous pourrez choisir parmi différentes sessions répertoriées dans l'application elle-même et dirigées par différents formateurs ou commencer votre parcours personnel comme et quand vous le souhaitez, à votre convenance. Vous pouvez quitter chaque séance à tout moment, alors ne vous sentez pas mal en le faisant. Les séances sont divisées en Dive In, Pure Simple Love et Breathing Anchor.

Téléchargez Aware : Pleine conscience et bien-être sur le Google Play Store et l' App Store d'Apple.

Puisqu’il s’agit d’une application gratuite et qu’elle n’a pas de sessions payantes, j’ai adoré l’utiliser sans avoir à être enfermé derrière un paywall. Espérons que du nouveau contenu sera proposé de temps en temps, et qu'il n'y aura plus de paywall à l'avenir !

LinqiApp : parlez anglais librement (Android et iOS)

L'anglais, la lingua franca du monde, ou du moins Internet, facilite la communication les uns avec les autres, quelle que soit votre nationalité ou votre appartenance ethnique. Voici une application qui vous permet d'apprendre l'anglais et de devenir plus compétent de jour en jour. LinqiApp est gratuite et cette application innovante vous permet de pratiquer, de pratiquer et de pratiquer davantage jusqu'à ce que vous réussissiez.

Le fer aiguise le fer, l'application aiguise l'humain. Améliorez votre anglais avec cette application. / © nextpit

Prix ​​: Gratuit / Annonces : Aucune / Achats intégrés : Oui / Compte requis : Oui

J'aime la façon dont l'application essaie de déterminer où vous en êtes en termes de maîtrise de l'anglais. Pour commencer, vous devrez saisir vos informations pertinentes, y compris les types de sujets qui vous intéressent, votre âge, votre niveau de compétence (ou du moins où vous pensez en être) et votre objectif de pratique. À partir de là, l’application essaiera de vous mettre en relation avec d’autres personnes appartenant à un groupe similaire.

Vous aurez une pratique pratique en devant choisir parmi différentes personnes ayant le même niveau de compétence que vous. / © nextpit

Pour vous entraîner, vous pouvez vous connecter à une liste d’autres personnes, les appeler et avoir de véritables conversations avec elles. Ces personnes viennent du monde entier et sont notées afin que vous puissiez savoir si vous êtes un bon partenaire pour elles (et vice versa). Il existe également un classement pour aider à gamifier l'ensemble de l'expérience d'apprentissage. Je pense que c'est génial pour ceux qui veulent se lancer dans l'apprentissage de l'anglais !

Téléchargez LinqiApp : parlez anglais librement depuis le Google Play Store et l' App Store d'Apple.

Journal et carnet de notes Reflectr AI (Android)

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'écrire vos pensées et de les conserver pour la postérité ? Oui, je fais référence au journaling, au lieu d'utiliser le journalisme d'images sur vos réseaux sociaux. Je regarde vous, les millennials et les gens de la génération Alpha ! Avec Reflectr, vous disposez d'une application intéressante dans laquelle vous transmettez réellement vos pensées pour la postérité.

Voyez ici la différence dans le contenu généré par l'IA. De gauche à droite se trouve le message original de ma part, au milieu le résultat plein d'esprit, tandis que celui de droite est le libellé professionnel. / © nextpit

Prix ​​: Gratuit / Publicité : Oui / Achats intégrés : Oui (0,99 $ par mois, 9,99 $ par an) / Compte requis : Oui

Pour pimenter les choses, l'application est dotée de fonctionnalités d'IA qui pourront vous aider à paraphraser vos pensées et à les réorganiser en fonction de votre sélection. Vous pouvez choisir entre plein d'esprit et professionnel, entre autres, et disposer de fonctionnalités uniques comme un calendrier d'humeur pour ceux qui sont plus émotifs, un système de balises pour une organisation plus facile et une interface utilisateur simple.

Je pense que l’interface utilisateur claire est ce qui m’a le plus attiré. Il n’est pas nécessaire que ce soit époustouflant, mais vous pouvez au moins ajouter des photos quand et où vous le souhaitez pour plus d’impact. Le paiement d'un abonnement mensuel ou annuel supprimera les publicités.

Téléchargez le journal et le carnet Reflectr AI depuis le Google Play Store

Arena Breakout (Android et iOS)

Avez-vous tendance à tirer sur les méchants pour survivre ? Si vous avez répondu par l'affirmative, alors le dernier jeu de tir de looter développé par Tencent, la société derrière WeChat et PUBG Mobile, vous séduira. Connu sous le nom d'Arena Breakout, le système de combat n'est pas trop différent de PUBG Mobile et Call of Duty : Mobile.

Tous les dégâts que vous recevez dans le jeu dépendent de la partie de votre corps touchée, et cela affectera en fin de compte votre gameplay. Vous avez reçu une balle dans la jambe ? Attendez-vous à avancer à un rythme plus lent. Inutile de dire que recevoir une balle dans la tête n’est jamais une bonne chose.

Prix ​​: Gratuit / Annonces : Aucune / Achats intégrés : Oui / Compte requis : Oui

Téléchargez Arena Breakout depuis le Google Play Store et l' App Store d'Apple.

Ceux qui sont convaincus par ce jeu pourront choisir parmi deux modes de jeu différents. Cela encourage le jeu en équipe, ce qui en fait une affaire sociale. Faites appel à vos amis joueurs et voyez comment votre équipe peut trouver les meilleures stratégies pour gagner autant de butin que possible !

Les graphismes sont excellents, et même si vous possédez un combiné milieu de gamme de 2021, vous pourrez toujours profiter de ce titre sans trop de décalage. Je recommanderais fortement d'y jouer avec une manette de jeu connectée, car les commandes à l'écran sans aucun retour tactile ne m'ont jamais vraiment séduit. Oui, je sais, je suis vieux et je viens de terminer Quake II Remastered, alors poursuivez-moi en justice !

Quelle est l'application que vous avez préférée? Et avez-vous d'autres conseils d'applications pour nous? N'hésitez pas à nous faire part de vos recommandations dans les commentaires!